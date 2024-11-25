«Калашников» выполнил поставку БЛА в интересах Роскадастра

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ГК «Тихие Крылья» (концерн «Калашников») выполнила поставку беспилотных летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки «Легионер 29» в адрес филиалов публично-правовой компании «Роскадастр», расположенных в Челябинске, Пятигорске и Москве.

Беспилотники «Легионер 29» с разными типами двигателей (бензиновым и электрическим) предназначены для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, аэромагнитной съёмки, обеспечения поисково-спасательных работ, противопожарного патрулирования, выявления нарушений в охранной зоне, ледовой разведки, ретрансляции радиосигналов, доставки грузов, медикаментов, биоматериалов. Могут поставляться как в базовой комплектации, так и с дополнительными целевыми нагрузками, в зависимости от потребностей заказчиков.

Максимальные размеры площадки ВПП для взлета и посадки 10×10 м, максимальная продолжительность полета с полезной нагрузкой 5,20 ч, максимальнгая скорость полета 120 км/ч, максимальная дальность полета 520 км. Диапазон рабочих температур воздуха от -30 до +40°С, ветроустойчивость до 15 м/с.

Компания «Тихие крылья» обеспечивает не только поставку, но и постпродажное обслуживание своей продукции, сопровождая эксплуатантов на всем сроке жизненного цикла воздушного судна. Компания гарантирует ресурс БЛА «Легионер 29» равный 100 полетам или 1 году, в зависимости от того, что наступит раньше. Межсервисный интервал — до 100 летных часов.

Главным заказчиком является крупнейшая лизинговая компания России — Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»).

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