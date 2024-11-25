Группа агропредприятий «Ресурс» открыла распределительный центр в Ростовской области

© www.kommersant.ru

Группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» открыла в Аксайском районе Ростовской области распределительный центр «Октябрь». Это пятый логистический объект ГАП «Ресурс» в России.

Центр предназначен для приема, хранения, комплектации партий и отправки продукции торговым партнерам агрокомпании. Его общая площадь занимает около 14 тыс. кв. м., а пропускная способность составляет 1,2 тыс. т продукции в сутки.

Ввод в эксплуатацию нового центра позволит оптимизировать логистические процессы за счет разгрузки холодильных мощностей ряда производственных объектов ГАП «Ресурс» в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.

ГАП «Ресурс» является одним из крупнейших в РФ производителей продуктов питания и экспортеров продукции из мяса. В 2023 году группа произвела более 1 млн т мяса птицы в живом весе и 315 тыс. т растительных масел. На экспорт за год было поставлено 145 тыс. т продукции из мяса птицы и 245 тыс. т подсолнечного масла.

© www.kommersant.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈