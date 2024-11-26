Завершено строительство плавучей насосной станции проекта RDB 73.02

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«Российское классификационное общество» (РКО) завершило техническое наблюдение за строительством маломерного судна проекта RDB 73.02. Об этом говорится в сообщении учреждения от 25 ноября.

Техническое наблюдение за постройкой судна выполняли специалисты Енисейского филиала РКО.

Отметим, разработчиком проекта RDB 73.02 является Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель». Стоечное нефтеналивное судно предназначено для перекачки углеводородов (дизельное топливо, авиационный керосин ТС-1, технический метанол) с судов в береговые емкости.

Плавучая насосная станция проекта RDB 73.02 — справка

Класс судна РКО — Рмс1,2

Длина габаритная — 11,40 м

Ширина габаритная — 4,72 м

Высота борта — 1,41 м

Водоизмещение — 28,0 т

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