Завершено строительство плавучей насосной станции проекта RDB 73.02

Завершено строительство плавучей насосной станции проекта RDB 73.02Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Российское классификационное общество» (РКО) завершило техническое наблюдение за строительством маломерного судна проекта RDB 73.02. Об этом говорится в сообщении учреждения от 25 ноября.
Техническое наблюдение за постройкой судна выполняли специалисты Енисейского филиала РКО.
Отметим, разработчиком проекта RDB 73.02 является Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель». Стоечное нефтеналивное судно предназначено для перекачки углеводородов (дизельное топливо, авиационный керосин ТС-1, технический метанол) с судов в береговые емкости.
Плавучая насосная станция проекта RDB 73.02 — справка
Класс судна РКО — Рмс1,2
Длина габаритная — 11,40 м
Ширина габаритная — 4,72 м
Высота борта — 1,41 м
Водоизмещение — 28,0 т
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