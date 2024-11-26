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Nelton 26 ноября 2024, 17:38 Электроника, электротехника и приборы

«Росэлектроника» разработала технологию создания ультраточных чип-резисторов

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 © ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» разработал технологию создания ультраточных чип-резисторов для поверхностного монтажа на плату. Изделия обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что позволяет использовать их в космической, авиационной и другой технике. Новая ЭКБ заместит зарубежные аналоги, в том числе американских производителей.

Сверхпрецизионные чип-резисторы обладают самыми точными параметрами основных рабочих характеристик. Так, например, новые изделия отличаются крайне низким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) — 5 ppm/градус Цельсия и способны работать в диапазоне температур от -55 до +100 градусов по Цельсию. Технология создания таких изделий и макетные образцы в инициативном порядке разработаны НИИ электронно-механических приборов (входит в «Росэлектронику»).

Применение комбинированной тонкопленочной резистивной структуры в новых изделиях обеспечивает их температурную стабильность и позволяет добиться высоких показателей по сроку службы в самых разных условиях. Это позволит использовать их в радиоэлектронной аппаратуре космического и авиационного назначения, системах связи и навигации, а также любой другой аппаратуре, где требуется повышенная надежность и сверхмалые габариты.

«Новые отечественные сверхпрецизионные чип-резисторы способны заменить иностранные аналоги, в том числе комплектующие американского производителя Vishay, поставки которых почти остановились в связи с текущей геополитической ситуацией. В настоящий момент НИИЭМП приступило к внедрению полученной технологии в производство», — отметил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

НИИЭМП — одно из ведущих предприятий России в области резисторостроения и единственное предприятие в стране по разработке и производству высоковольтных высокочастотных вакуумных коммутирующих устройств и конденсаторов.

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Источник: https://ruselectronics.ru/news/2643...ezhnye-komplektuyushchie-v-kosmose/

  • Nelton
  • 3
Росэлектроника, чип-резистор
  • Нет аватара Deimonax
    28.11.2409:33:08

    Всё забыто.

    Рутениевые резисторы легко вывести по ТКС в 0. (Правда, мало кому это было нужно.)

    Чем больше в шихте диоксида рутения, тем более положительный ТКС. А мы его марганцевым стеклом выводим в 0. Высокоомные? Ха! Заменяем диоксид рутения на рутенит свинца и рутенит бария. Тоже в 0 выводим.

    Как-то так.

    #1293081
    • Нет аватара exVHM.ru
      28.11.2411:41:51

      Всё забыто.

      хорошая болезнь — склероз. Ничего не болит и каждый день новости (прорывные).

      Отредактировано: exVHM.ru~11:52 28.11.24
      #1293094
      • Meel Light Meel Light
        29.11.2401:38:05

        -582

        Наскулил на большой минус, молодец.

        #1293136
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