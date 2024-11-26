«Росэлектроника» разработала технологию создания ультраточных чип-резисторов

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Холдинг «Росэлектроника» разработал технологию создания ультраточных чип-резисторов для поверхностного монтажа на плату. Изделия обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что позволяет использовать их в космической, авиационной и другой технике. Новая ЭКБ заместит зарубежные аналоги, в том числе американских производителей.

Сверхпрецизионные чип-резисторы обладают самыми точными параметрами основных рабочих характеристик. Так, например, новые изделия отличаются крайне низким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) — 5 ppm/градус Цельсия и способны работать в диапазоне температур от -55 до +100 градусов по Цельсию. Технология создания таких изделий и макетные образцы в инициативном порядке разработаны НИИ электронно-механических приборов (входит в «Росэлектронику»).

Применение комбинированной тонкопленочной резистивной структуры в новых изделиях обеспечивает их температурную стабильность и позволяет добиться высоких показателей по сроку службы в самых разных условиях. Это позволит использовать их в радиоэлектронной аппаратуре космического и авиационного назначения, системах связи и навигации, а также любой другой аппаратуре, где требуется повышенная надежность и сверхмалые габариты.

«Новые отечественные сверхпрецизионные чип-резисторы способны заменить иностранные аналоги, в том числе комплектующие американского производителя Vishay, поставки которых почти остановились в связи с текущей геополитической ситуацией. В настоящий момент НИИЭМП приступило к внедрению полученной технологии в производство», — отметил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

НИИЭМП — одно из ведущих предприятий России в области резисторостроения и единственное предприятие в стране по разработке и производству высоковольтных высокочастотных вакуумных коммутирующих устройств и конденсаторов.

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