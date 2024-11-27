Чувашторгтехника запустила производство новых ротационных печей

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Российский производитель пищевого оборудования «Чувашторгтехника» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») запустил в серийное производство новые модели ротационных печей.

Теперь предприятие выпускает модели РПШ-16-6-4Г(Газ) и РПШ-16-6-4П с сенсорной панелью управления (электрическая).

Техника оснащена системой пароувлажнения лоткового типа. В комплекте есть тележка на 16 уровней под противни 600×400 мм.

Модели располагают четырьмя режимами работы (разогрев, конвекция, конвекция с паром, охлаждение).

Есть возможности регулировки скоростей вращения вентиляторов, а также влажности от 0 до 100%.

В память печей можно записывать до 120 рецептов-программ с 10 шагами приготовления.

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