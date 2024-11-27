В России разработали устройство для безопасной очистки дорог от льда

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Учёные Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (Еврейская автономная область) разработали устройство для удаления снега и льда с дорог, не повреждая асфальт. Для его испытаний на территории университета создан специальный полигон. Устройство способно устранять лед толщиной до 20 сантиметров и не требует сложной уборочной техники, так как может буксироваться внедорожником или грузовиком.

Конструкция основана на системе дисков диаметром до 40 см с заточенной кромкой, которые вращаются пассивно при движении. Регулируемое расстояние между дисками позволяет удалять ледяные слои без ущерба для покрытия.

Как сообщил заведующий лабораторией ледотехники Виталий Земляк, предварительные испытания подтвердили эффективность устройства. Полигон оснащён оборудованием для измерений, что позволяет уточнять его характеристики в процессе тестирования.

Особое внимание уделяется мобильным версиям устройства, включая варианты для тротуаров и дворов, которые планируется установить на беспилотные платформы. Также разрабатывается запатентованная подвеска для режущих элементов, способная минимизировать риск повреждений дорожной инфраструктуры.

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