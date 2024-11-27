В Ингушетии открыли две новые крупные школы

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Две крупные школы на 704 и 720 ученических мест открыли в сельском поселении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии. В них создано 186 рабочих мест. С вводом в эксплуатацию двух новых объектов в селе будут функционировать 6 школ.

В школах есть кабинеты робототехники, кулинарии, кройки, шитья и обработки тканей. Имеются также большой спортивный и актовый залы, игровые площадки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс. Кроме того, действуют кабинет логопеда, психологической разгрузки, просторная столовая и медицинский блок. Для развития творческих способностей учащихся предусмотрен музыкальный класс с необходимыми инструментами.

Новые учебные заведения позволят решить проблему двухсменного обучения. Уже в следующем году дети будут учиться здесь только в первую смену.

Обновление общеобразовательной инфраструктуры проводим практически в каждом населённом пункте республики. За две недели мы открыли 8 школ и один детский сад. Эта работа будет продолжена.

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