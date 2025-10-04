В преддверии Дня учителя в Москве открыли новый корпус школы «Интеграл». Учебное заведение известно тем, что его ученики регулярно побеждают на различных олимпиадах.

Четырехэтажное здание площадью около семи тысяч квадратных метров построено по индивидуальному проекту. Внутри украшено макетами планет Солнечной системы. Диаметр каждого арт-объекта — до 3,5 метра. Новый корпус предназначен для учеников с 1-го по 8-й классы. Есть все необходимое для предпрофессионального образования и IT- обучения.

Алена Парамоноваучитель английского языка:

«Школа абсолютно новая, современная, высокотехнологичная. Светлые современные кабинеты, очень много возможностей технических. Прекрасные лаборатории, IT-полигоны, кабинеты робототехники, иностранных языков: китайского, английского. Все возможности, чтобы дети развивались».

С начала года в Москве построено 40 новых школ и детских садов . Кроме того, после реконструкции зданий двери для учащихся вновь открыли более полусотни учебных заведений.