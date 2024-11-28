Завершено строительство сталебетонного судна «Необетон-3»

Третье композитное сталебетонное судно проекта 04080 «Необетон-3», построенное на верфи «Галактика» (г. Санкт-Петербург), отправлено к месту стоянки в Большом порту Санкт-Петербург.

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Суда серии «Необетон» используются для безопасного круглогодичного хранения нефтепродуктов, в том числе в холодных арктических морях. Судно может хранить до четырех видов топлива сегрегированно. Плавучие нефтехранилища имеют малую осадку в 4,2 м при объеме хранения около 14,4 тыс. куб. м.

Проект 04080 на класс Российского морского регистра судоходства выполнен ООО «Балтспецпроект». Суда данного проекта, как массивы-гиганты, могут использоваться в гидротехническом строительстве. Характеристики судна: длина — 55 м, ширина — 13 м, высота борта — 13,6 м, валовая вместимость — 4315 регистровых тонн, символ класса РС: К⍟ Berth-connected ship (G) Floating oil storage.

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