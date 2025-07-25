На СЗ «Галактика» спущено на воду плавучее нефтехранилище проекта 04650

На судостроительной верфи «Галактика» (Санкт-Петербург) спущено на воду плавучее нефтехранилище «Сталебетон 1» — первое в новой серии несамоходных судов проекта 04650 (разработан ООО «Балтспецпроект»).

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Судно пробудет у достроечной набережной верфи до декабря 2025 года, пока будут проводиться достроечные работы.

Нефтехранилище проекта 04650 — это однопалубное стоечное сталебетонное судно с восьмью грузовыми танками и двумя отстойными танками. Конструкция корпуса предусматривает швартовку у причальной стенки, а также возможность посадки судна на грунт. Судно предназначено для круглогодичного хранения наливных грузов, включая сырую нефть и нефтепродукты. Рассчитано на работу в высоких широтах, в Арктике, на Северном морском пути (Севморпуть, СМП).

Основные характеристики: длина — 57 м; ширина — 23 м; высота борта — 14,8 м; осадка в грузу — 4,5 м; вместимость — 18 тыс. тонн). Класс РС — К⍟ Berth-connected ship (G, S) FSO. Район плавания — закрытые морские и речные бухты, на волнении до трех баллов. Эффективная эксплуатация будет возможна при температуре воды от -4 градусов и температуре воздуха от -35 до +35 при относительной влажности 95%.

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