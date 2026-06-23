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2 дня назад 791
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Katamaran Судостроение и судоходство

Судоверфь «Галактика» сдала плавучее нефтехранилище «Сталебетон 0-01» проекта 04650

На судоверфи «Галактика» (г. Санкт-Петербург) завершена постройка головного плавучего нефтехранилища «Сталебетон 0-01» проекта 04650.

© paluba.media

Нефтехранилище проекта 04650 — это однопалубное стоечное сталебетонное судно с восьмью грузовыми танками и двумя отстойными танками. Конструкция корпуса предусматривает швартовку у причальной стенки, а также возможность посадки судна на грунт.

Судно предназначено для круглогодичного хранения наливных грузов, включая сырую нефть и нефтепродукты. Рассчитано на работу в высоких широтах, в Арктике, на Северном морском пути.

Эффективная эксплуатация будет возможна при температуре воды от -4 градусов и температуре воздуха от -35 до +35 при относительной влажности 95%. Проектом предусмотрена установка на судне десяти полупогружных грузовых насосов, а также системы мойки танков.

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Источник: paluba.media

Комментарии 1

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  • Нет аватара domnich24.06.26 14:14:08

    Очень актуально по нынешним временам…

    #1318281