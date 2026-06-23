Судоверфь «Галактика» сдала плавучее нефтехранилище «Сталебетон 0-01» проекта 04650
На судоверфи «Галактика» (г. Санкт-Петербург) завершена постройка головного плавучего нефтехранилища «Сталебетон 0-01» проекта 04650.
Нефтехранилище проекта 04650 — это однопалубное стоечное сталебетонное судно с восьмью грузовыми танками и двумя отстойными танками. Конструкция корпуса предусматривает швартовку у причальной стенки, а также возможность посадки судна на грунт.
Судно предназначено для круглогодичного хранения наливных грузов, включая сырую нефть и нефтепродукты. Рассчитано на работу в высоких широтах, в Арктике, на Северном морском пути.
Эффективная эксплуатация будет возможна при температуре воды от -4 градусов и температуре воздуха от -35 до +35 при относительной влажности 95%. Проектом предусмотрена установка на судне десяти полупогружных грузовых насосов, а также системы мойки танков.
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