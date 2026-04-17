На судостроительной верфи «Галактика» (г. Санкт-Петербург) заложено на воду плавучее нефтехранилище «Сталебетон 0−02» проекта 04650 конструкторского бюро «Балтспецпроект». Об этом сообщает РМРС.

Нефтехранилище проекта 04650 — это однопалубное стоечное сталебетонное судно с восьмью грузовыми танками и двумя отстойными танками. Конструкция корпуса предусматривает швартовку у причальной стенки, а также возможность посадки судна на грунт.

Судно предназначено для круглогодичного хранения наливных грузов, включая сырую нефть и нефтепродукты. Рассчитано на работу в высоких широтах, в Арктике, на Северном морском пути.

Эффективная эксплуатация будет возможна при температуре воды от -4 градусов и температуре воздуха от -35 до +35 при относительной влажности 95%. Проектом предусмотрена установка на судне десяти полупогружных грузовых насосов, а также системы мойки танков.