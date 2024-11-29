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d-tatarinov 29 ноября 2024, 18:17 Транспорт, спецтехника и логистика

Точно в срок поставили 5 трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в Саратов

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 © t.me

Точно в срок поставили 5 трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в Саратов в рамках соглашения с «Государственной транспортной лизинговой компанией»!

Обновление транспорта в городе проходит в рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги».

Часть работ по сборке вагонов проходила на местном предприятии — «Энгельсском заводе электрического транспорта».

Комментарий генерального директора «ПК Транспортные системы» Александра Дубровкина: «Нам приятно сотрудничать с Саратовом и участвовать в модернизации транспортной системы города, в том числе в создании линии скоростного трамвая. Отмечу, что часть работ по сборке трамваев проходит в Саратовской области — на заводе «ПК ТС» в Энгельсе. Надеюсь, что наше партнерство продолжится.

С учетом новых вагонов в подвижном составе Саратова 34 низкопольных трамваев нашего производства — 28 двухсекционных «Богатырей-М» и шесть «Львят».

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Источник: https://t.me/pc_transportsystems

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Саратовская обл, Энгельсский завод электрического транспорта
  • Badassgoliath Badassgoliath
    29.11.2419:00:06

    Отлично. Интересно, они только для скоростной линии или по обычным маршрутам тоже будут ходить? Если второе, то надеюсь, что пути в городе отреставрируют, а то новую технику жалко.

    #1293174
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