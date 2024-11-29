Открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе в Москве

Великоросс 29 ноября 2024, 20:47 Дорожное строительство
Открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе в МосквеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Запущено движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино.
Построено и реконструировано 2,6 км дорог, установлены шумозащитные экраны, сделана разворотная эстакада из центра в сторону ЦКАД. Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД.
Благодаря этому небольшому, но важному участку также улучшится транспортная доступность п. Селятино, дер. Софьино и дер. Алабино.
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Великоросс