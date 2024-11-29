Открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе в Москве

© img.tsargrad.tv

Запущено движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино.

Построено и реконструировано 2,6 км дорог, установлены шумозащитные экраны, сделана разворотная эстакада из центра в сторону ЦКАД. Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД.

Благодаря этому небольшому, но важному участку также улучшится транспортная доступность п. Селятино, дер. Софьино и дер. Алабино.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈