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Великоросс 29 ноября 2024, 20:47 Дорожное строительство

Открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе в Москве

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 © img.tsargrad.tv

Запущено движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино.

Построено и реконструировано 2,6 км дорог, установлены шумозащитные экраны, сделана разворотная эстакада из центра в сторону ЦКАД. Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД.

Благодаря этому небольшому, но важному участку также улучшится транспортная доступность п. Селятино, дер. Софьино и дер. Алабино.

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

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Источник: https://stroi.mos.ru/news/sobianin-...3-m-kilomietrie-kiievskogho-shossie

Москва
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