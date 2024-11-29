В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев

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Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь текущего года составил 3,2 миллиона карат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.

«По итогам 10 месяцев 2024 прирост составил 489,2 тонны (золота — ред.), серебра (1,5 тысяч тонн), меди (282 тысяч тонн), вольфрама (9,9 тысяч тонн), сурьмы (11,4 тысяч тонн), угля (101,6 миллиона тонн), алмазов — 3,2 миллиона карат», — говорится в сообщении ведомства.

В 2023-2024 годах на территории Дальнего Востока было открыто 212 месторождений. В частности, получен прирост запасов: 1,2 миллиона каратов алмазов, 239,5 тонны золота, 1235,1 тонны серебра, 311,1 тысячи тонн меди, 19,2 тысячи тонн свинца, 47,3 тысячи тонн цинка и 1,8 миллиона тонн угля, сообщал в октябре начальник Дальнедр Дмитрий Цуканов. Помимо данного региона, добыча алмазов в РФ ведется в Архангельской области, в частности там также расположены добывающие активы крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса».

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