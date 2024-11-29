Компания UMG вышла на рынок сельхозмашин

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Компания UMG, которая специализируется на выпуске дорожно-уборочной техники, организовала и освоила производство сельскохозяйственной техники на заводе «Брянский арсенал». До конца 2025 года на этой площадке планируется выпуск около 250 универсально-пропашных тракторов серии Т и более 400 телескопических погрузчиков UMG TLH3507.

Изначально производство было создано на базе Брянского тракторного завода, который вошёл в состав «Брянского арсенала» компании UMG. Новые модели тракторов и погрузчиков были представлены на выставке сельскохозяйственной техники «ЮГАГРО-2024» в Краснодаре, она проходила в ноябре 2024 года.

«В этом году UMG дебютировала на рынке сельхозтехники, представив свои первые модели. Успешный запуск подтвердил актуальность выбранного компанией подхода к разработке простой в эксплуатации и надёжной техники. Мы рассматриваем „ЮГАГРО“ как ключевую площадку для демонстрации новых моделей тракторов и погрузчиков, спроектированных с учетом ухода западных брендов и растущего спроса на качественную технику в России», — заметил Константин Николаев, гендиректор UMG.

© exkavator.ru

Отметим, что тракторы UMG T1804 и UMG T2604 могут применяться в различных областях сельского хозяйства, но UMG T1804 наиболее адаптирован для овощеводческих работ, а также для использования на животноводческих и смешанных фермах. UMG T2604 вполне может применяться для пахотных работ, при заготовке кормов. Универсальный телескопический погрузчик UMG TLH3507 оптимизирован для перевалки зерна, корнеплодов, тюков, а также для очистки территорий и выполнения земляных работ.

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