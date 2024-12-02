ЯТЭК завершила этап модернизации сборного пункта Средневилюйского месторождения

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«Якутская топливно-энергетическая компания» завершила испытания новых объектов, подтвердив их прочность, герметичность и готовность к эксплуатации.

Цель модернизации — повышение безопасности, обновление оборудования и подготовка к увеличению добычи газа. На месторождении установили два резервуара для метанола (РВС-400), построили насосную станцию, модернизировали площадку, добавив три насоса и систему двусторонней перекачки метанола. Также заменили старую дренажную емкость на новую объемом 8 м³ с погружным насосом.

На проект потратили более 50 тонн металла, 150 м³ бетона и проложили свыше 500 м трубопроводов. По словам гендиректора Андрея Коробова, к 2025 году завершат установку пожаротушения, автоматизацию управления и благоустройство территории.

«ЯТЭК», основанная в 1967 году, является крупнейшим газодобывающим предприятием Якутии. Компания добывает 1,96 млрд м³ газа ежегодно, снабжая центральные районы и Якутск. В 2023 году выручка составила 8,2 млрд руб. Продукция включает природный газ, стабильный газовый конденсат и пропан-бутан.

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