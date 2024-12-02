В Москве открыли Бескудниковский путепровод через МЦД-1

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Путепровод длиной 650 метров связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную, создав прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе. По сути, соединил Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Теперь водителям не нужно делать петлю длиной порядка девяти километров — перепробег сократится примерно в три раза, снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД и МСД.

В результате напрямую было организовано движение транспорта от Широкой улицы до Ленинградского шоссе (Северный речной вокзал) с выходом на Алтуфьевское, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также Московский скоростной диаметр (МСД).

Кроме того, путепровод значительно упрощает выезд на МКАД, Череповецкую улицу и Северо-Западную хорду. Он также улучшил транспортную доступность станции Бескудниково МЦД-1. Благодаря появлению альтернативных маршрутов уменьшится нагрузка на прилегающие магистрали. В частности, на участках Череповецкой улицы (от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе) она снизится на 9-10 процентов и Северо-Западной хорды (от 3-го Нижнелихоборского проезда до Ботанической улицы) — на шесть процентов.

В рамках проекта возведения путепровода специалисты также реконструировали участок Инженерной улицы от Бибиревской улицы до Путевого проезда (925 метров, по две-три полосы движения в каждом направлении), а также построили новые участки прилегающих улиц (3,3 километра, по две-три полосы движения в каждом направлении), включая улицу 800-летия Москвы (от Дмитровского шоссе до Керамического проезда), Керамический проезд (в районе пересечения с улицей 800-летия Москвы), Путевой проезд и Бибиревскую улицу (в районе примыкания к Инженерной улице).

Для организации движения наземного городского транспорта в Путевом проезде вблизи станции Бескудниково МЦД-1 обустроили отстойно-разворотную площадку.

Всего по проекту построили 5,8 километра дорог, в том числе:

— боковые проезды вдоль Инженерной улицы в районе примыкания к путепроводу (400 метров, две полосы движения в одном направлении);

— съезды с Талдомской на Путейскую улицу (400 метров, две полосы движения в одном направлении) и с Алтуфьевского шоссе на Бибиревскую улицу (200 метров, по одной-две полосы движения в каждом направлении).

Для снижения шума в районе пересечения Талдомской и Весенней улиц, а также дома 16 на улице 800-летия Москвы и дома 55, корпуса 1 в Керамическом проезде установили защитные экраны общей протяженностью 350 метров.

Развитие транспортной инфраструктуры в этом районе будет продолжено.

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