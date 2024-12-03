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d-tatarinov 03 декабря 2024, 10:40 Транспорт, спецтехника и логистика

На Восточный доставили очередную партию автомобильной техники

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 © t.me

На Восточный доставили очередную партию автомобильной техники Комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого корабля

На космодром прибыли двухзвенники-болотоходы на гусеничном ходу со спецчастью и автомобиль видеофиксации и передачи звуковой информации.

Комплекс предназначен для обеспечения наземных условий посадки возвращаемого аппарата, эвакуации экипажа и первичного послеполетного обслуживания.

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Источник: https://t.me/roscosmos_gk

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