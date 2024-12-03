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На Восточный доставили очередную партию автомобильной техники Комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого корабля

На космодром прибыли двухзвенники-болотоходы на гусеничном ходу со спецчастью и автомобиль видеофиксации и передачи звуковой информации.

Комплекс предназначен для обеспечения наземных условий посадки возвращаемого аппарата, эвакуации экипажа и первичного послеполетного обслуживания.

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