d-tatarinov 03 декабря 2024, 10:40 Транспорт, спецтехника и логистика
На Восточный доставили очередную партию автомобильной техникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Восточный доставили очередную партию автомобильной техники Комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого корабля
На космодром прибыли двухзвенники-болотоходы на гусеничном ходу со спецчастью и автомобиль видеофиксации и передачи звуковой информации.
Комплекс предназначен для обеспечения наземных условий посадки возвращаемого аппарата, эвакуации экипажа и первичного послеполетного обслуживания.
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Источник: https://t.me/roscosmos_gk
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