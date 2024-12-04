Электрокар от Автотора: новые фото

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В свободном доступе опубликовали новые фотографии электрокара Amber, который совместными усилиями разрабатывают калининградская компания «Автотор» и Московский политех (бывший МАМИ). Снимки распространил EV-форум в Телеграме.

Amber относится к классу L7 — тяжелые квадрициклы (не путать с квадроциклами). У этой машины будет допуск на дороги общего пользования, ею можно управлять с водительскими правами обычной легковой категории B либо — при их отсутствии — получить специальную B1.

L7 необходимо ставить на учет в Госавтоинспекции, при этом в ведомстве выдадут один госрегзнак мотоциклетного типа, его вешают в задней части машины.

Конструкция кузова у Amber каркасно-панельная. Причем каркас сделан из алюминиевых профилей, а наружные панели отформованы из композитов.

Мощность тягового электромотора составит 15 кВт (20 л.с.), цена — 1 млн рублей, без учета батареи. Аккумуляторный блок будут предлагать в аренду или лизинг.

«Автотор» планирует наладить производство таких электрокаров в 2025-2026 годах. Они будут ориентированы на службы доставки и сервисы каршеринга.

Первые предсерийные экземпляры будут произведены до конца 2024 года на базе Московского Политеха. Об этом рассказал зампред совета директоров «Автотор Холдинга» Александр Сорокин, передает корреспондент «Известий».

"Мы совместно с Московским Политехом разработали компактный электрокар. Сейчас он проходит испытания. Планируем начать серийное производство во II-III квартале следующего года", — сказал Сорокин на форуме, посвященном развитию электротранспорта в РФ, который проходит в Политехе.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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https://www.gaz.../24532142.shtml

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