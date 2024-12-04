После модернизации «Стэлспроммаш» увеличил производство шаровых кранов в 4 раза

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Шаровые краны используются для перекрытия потока в нефте- и газопроводах. НПП «Стэлспроммаш» (входит в группу компаний «Стэлс») начало серийное производство кранов диаметром 25 мм и 500 мм, которые ранее не выпускались.

На модернизацию производства было направлено 230 млн рублей, включая льготные займы. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 105 млн рублей, а региональный ФРП Пермского края — 45 млн рублей. Основной особенностью продукции является уплотнение «металл по металлу», которое обеспечивает высокую долговечность и устойчивость к высоким температурам. После запуска собственного производства пробки кранов локализация продукции вырастет с 70% до 90%.

На российском рынке примерно 60% таких изделий приходится на импорт, преимущественно из Италии и Китая. После выхода на проектные мощности компания планирует занять до 10% рынка. Ежегодная потребность российской нефтегазовой отрасли в таких кранах составляет 17,5 тыс. единиц, с уплотнением «металл по металлу» и диаметром 25-500 мм.

Генеральный директор предприятия Наталия Тарасова подчеркнула, что поддержка в виде льготного финансирования позволила увеличить объемы и разнообразие продукции, что особенно важно в условиях импортозамещения и санкционного давления.

«Стэлспроммаш» специализируется на производстве запорно-регулирующей арматуры для нефтяной, газовой, химической и энергетической отраслей, а также на разработке индивидуальных решений для заказчиков. Краны СПМ-КШ включены в вендор-листы ключевых российских холдингов.

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