ЧМК провел модернизацию экологического оборудования на своем агломерационном производстве

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», часть Группы «Мечел») завершил замену электрофильтра на агломерационной машине № 4 в рамках капитального ремонта оборудования. В ходе модернизации обновлены ключевые компоненты, включая электроды, обшивку агрегата и систему отвода газов.

Новый электрофильтр, работающий в режиме опытной эксплуатации, способен улавливать до 98% пыли, образующейся при спекании. Газовые потоки, проходя через электромагнитное поле, очищаются от пылевых частиц, которые затем возвращаются в производство, создавая замкнутый цикл.

Агломерационный цех ЧМК включает четыре машины, аналогичные обновления ранее проводились на машинах № 5 и № 6. Эти работы — часть экологической программы «Мечела».

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