Девять современных теплиц построили в иркутском «Горзеленхозе»

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В иркутском «Горзеленхозе» построили девять новых современных теплиц. За четыре года «Горзеленхоз» заметно изменился: от полуразрушенных теплиц и минимального оборота продаж до одной из стабильно работающих компаний города. Работа по модернизации предприятия, которую начали несколько лет назад, дала достойный результат. После замены старых теплиц на новые предприятие кардинально улучшило эксплуатационные характеристики своих производственных площадей, появилась возможность многократного увеличения объёмов и расширения ассортимента. Кроме этого, модернизация позволила оптимизировать ручной труд. Главное направление деятельности «Горзеленхоза» — импортозамещение.

Это современные теплицы. Их площадь существенно больше предыдущих. Пять — шириной 9,6 метра, четыре — 12 метров. Длина каждой — 34 метра. Стенки состоят из двух слоёв прочной плёнки толщиной в 200 микрон. Между ними с помощью вентиляторов подаётся горячий воздух, образуя воздушную подушку. Кроме того, помещения оснащены энергосберегающим освещением и капельным поливом. При низком уровне влажности почвы полив включается автоматически. За это отвечают специальные датчики.

В одной из действующих теплиц высажено 1140 кустов роз. В начале весны там разместят ещё около 800 кустов. Для них установили высокие короба, что позволит корневой системе правильно развиваться. В другой сейчас растут 500 лилий и 5 тыс. хризантем, посеяны такие культуры, как эустома, статица и астра. Еще одна — зеленый сад предприятия, так называемый маточник. В связи с увеличением ее площади появилась возможность расширить ассортимент комнатных растений, который пока насчитывает более 120 наименований. Тут же будет выполняться круглогодичное черенкование растений.

В пяти теплицах залит бетонный пол и выполнены инженерные коммуникации. Все они оборудованы гидропонной системой. До конца года там высадят луковицы тюльпанов. Завершают оснащение теплицы, которую планируют использовать под сезонное выращивание цветов.

Традиционно предприятие выращивает рассаду для горожан, а также украшает в начале лета клумбы и цветники по всему Иркутску. В настоящее время выпуск однолетников составляет ежегодно 600-700 тысяч, цветов для срезки — 500-550 тысяч. В этом году «Горзеленхоз» поставил рекорд: к 8 Марта посадили 600 тыс. тюльпанов. А к лету в скверах и парках Иркутска появилось более 1700 кустов роз и около 500 тыс. однолетних цветов. Сейчас перед МУПом стоит новая цель — обеспечивать иркутян свежесрезанной продукцией круглый год.

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