© vk.com

1. Сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная передача ключей от электробуса КАМАЗ с ночной зарядкой в адрес СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ключи от электробуса большого класса КАМАЗ-6282 ONС директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Руслан Козадаев передал генеральному директору СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрею Лызину. Мероприятие прошло при участии вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

Тестовая эксплуатация экологичного транспортного средства продолжится в течение месяца и может быть продлена по результатам испытаний. Первые испытания электробуса КАМАЗ с ночной зарядкой в Санкт-Петербурге прошли в марте этого года.

ПАО «КАМАЗ» является стратегическим партнёром СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Более 70 автобусов сегодня эксплуатируются в Автобусном парке № 3. В ближайших планах СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — переход этого парка к работе по концепции «монопарка», где будет представлена пассажирская техника КАМАЗ. Это позволит унифицировать процессы обслуживания и ремонта, оптимизировать количество оборудования и повысить эффективность работы.

Электробус с ночной зарядкой КАМАЗ-6282 ONC — одна из новейших моделей в камазовской линейке пассажирского транспорта. Впервые новинка была презентована широкой аудитории на международной выставке коммерческого транспорта Comtrans 2023. «Пассажиравтотранс» стал первым клиентом, который приступил к тестовой эксплуатации этой инновационной техники.

Этот электробус сохранил все преимущества «классической» модели КАМАЗ-6282, но заряжается ночью, в нерабочее время. Такой тип электробусов обладает увеличенной ёмкостью тяговых батарей, что предполагает большую величину пробега на одной зарядке. Запас хода электробуса — 250 км. Накопитель энергии — литий-никель-марганец-кобальт (NMC) аккумуляторные батареи, энергоёмкостью 499 кВт⋅ч. Электродвигатель — синхронный с постоянными магнитами в составе электропортального моста, мощностью 2×180 кВт. Преимуществом нового транспорта является снижение экологической и акустической нагрузки на городскую среду, электробус не имеет вредных выбросов и передвигается практически бесшумно. Пассажировместимость электробуса — до 85 человек, мест для сидения — 35. Время заряда — в режиме Mode 4 через разъём CCS Combo2, при мощности заряда 100 кВт — 5 часов.

Модель КАМАЗ-6282 ONC была разработана под потребности Санкт-Петербурга с учётом востребованности здесь электробусов с ночной зарядкой.

© vk.com

2. Новый аварийно-спасательный КАМАЗ-43118 передали лотошинским коммунальным службам по поручению губернатора Подмосковья

В машине есть спецоборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания медицинской помощи. Новый автомобиль будет использоваться в чрезвычайных ситуациях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈