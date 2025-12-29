Судостроительная фирма «Алмаз» передала ВМФ РФ новый плавкран СПК-63150 проекта 02690
На Камчатке прошла торжественная церемония подъёма флага и приёма в состав Тихоокеанского флота очередного самоходного плавучего крана СПК-63150 проекта 02690, построенного судостроительной фирмой «Алмаз». Об этом сообщает Минобороны России.
Наша страна и наш Военно-морской флот передали нам на Камчатку это судно для того, чтобы мы могли поддерживать боевую готовность подводных лодок и кораблей, несущих службу на восточных рубежах России! — открыл вступительным словом торжественный митинг заместитель командующего Войсками и Силами на северо-востоке России контр-адмирал Евгений Мясоедов.
Он довёл приказ Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации о зачислении нового судна в состав ВМФ и вручил флаг судов вспомогательного флота капитану-кранмейстеру СПК-63150 Максиму Гончарову. После этого Андреевский флаг и флаги расцвечивания были подняты, что символично продемонстрировало торжественность события и готовность судна к выполнению поставленных задач.
