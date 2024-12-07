Югорский машиностроительный завод завершил сборку первого турбодетандера для гелиевых установок

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На заводе «Юграмаш» завершили сборку первого турбодетандера компрессорного агрегата для гелиевых установок. Модель будет производиться по запросам заказчиков.

Предприятие специализируется на разработке криогенных технологий и производстве оборудования для транспортировки и хранения сжиженного газа. Благодаря принципу полного производственного цикла, включая изготовление деталей, завод снижает затраты времени и финансовые издержки. За время работы освоены сотни технологий и выпущено более 50 видов оборудования.

Продукция «Юграмаш» поставляется в регионы России, включая Ленинградскую, Свердловскую области, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край, а также в Казахстан.

В 2023 году завод присоединился к национальному проекту «Производительность труда». С помощью специалистов Регионального центра компетенций Фонда развития Югры предприятие оптимизировало сборку криогенного оборудования и внедрило систему 5С.

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