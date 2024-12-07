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Александр Петров 07 декабря 2024, 11:37 Производство

Югорский машиностроительный завод завершил сборку первого турбодетандера для гелиевых установок

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 © minpromtorg.gov.ru

На заводе «Юграмаш» завершили сборку первого турбодетандера компрессорного агрегата для гелиевых установок. Модель будет производиться по запросам заказчиков.

Предприятие специализируется на разработке криогенных технологий и производстве оборудования для транспортировки и хранения сжиженного газа. Благодаря принципу полного производственного цикла, включая изготовление деталей, завод снижает затраты времени и финансовые издержки. За время работы освоены сотни технологий и выпущено более 50 видов оборудования.

Продукция «Юграмаш» поставляется в регионы России, включая Ленинградскую, Свердловскую области, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край, а также в Казахстан.

В 2023 году завод присоединился к национальному проекту «Производительность труда». С помощью специалистов Регионального центра компетенций Фонда развития Югры предприятие оптимизировало сборку криогенного оборудования и внедрило систему 5С.

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Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-ce...f80ba31-7797-4200-bcbb-a4e9d4472f59

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