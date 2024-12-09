стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Великоросс 09 декабря 2024, 21:06 Дорожное строительство

В Тынде открыли новые мосты через реку Шахтаум и ручей Корал

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © amur.info

В Тынде (Амурская область) официально открыли движение по автомобильным мостам через реку Шахтаум и ручей Корал. Два года потребовалось, чтобы восстановить транспортное и пешеходное движение к микрорайону Беленький из центральной части города.

Как сообщает администрация Тынды, работы завершены, было выполнено устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона, полностью установлено перильное ограждение.

Отмечается, что конструкции установлены на скальных породах, поэтому выдержат любой паводок.

Мосты через реку Шахтаум и ручей Корал были разрушены во время паводка.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://portamur.ru/news/detail/v-t...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Амурская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,