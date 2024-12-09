В Тынде открыли новые мосты через реку Шахтаум и ручей Корал

© amur.info

В Тынде (Амурская область) официально открыли движение по автомобильным мостам через реку Шахтаум и ручей Корал. Два года потребовалось, чтобы восстановить транспортное и пешеходное движение к микрорайону Беленький из центральной части города.

Как сообщает администрация Тынды, работы завершены, было выполнено устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона, полностью установлено перильное ограждение.

Отмечается, что конструкции установлены на скальных породах, поэтому выдержат любой паводок.

Мосты через реку Шахтаум и ручей Корал были разрушены во время паводка.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈