В Санкт-Петербурге запустили серийное производство мебели и материалов из грибов и вторсырья

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Университетский стартап SPAWN становится технологическим предприятием: в Санкт-Петербурге команда открыла первое производственное здание и готовит каталог серийных изделий. Открытие производства посетил глава Комитета природопользования Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

SPAWN выращивает мебель, строительные материалы и аксессуары для дома из грибов, в процессе перерабатывая пластик.

«Мы смешиваем грибы с отходами и получаем пюре. Гриб прорастает и поедает отходы, поглощает их. В процессе мы формируем изделие, помещая гриб в специальный каркас, а когда оно готово, останавливаем все процессы. Грибы, и живые, и мертвые, безопасны для людей вокруг и самое главное, для животных. У нас сейчас все изделия проходят добровольную сертификацию. Как только выпустим новую коллекцию, еще и обязательную сертификацию тоже пройдем», — поясняет основатель и директор компании Дарья Токарева.

Сырьем для работы служат пластиковые отходы. Таким образом, у него отрицательная себестоимость, которая позволяет обеспечить низкие цены на продукцию, рассказывает Дарья Токарева.

За 5 дней компания может создать материал, похожий на древесину, но не горючий и в 2-7 раз дешевле. Из материала сразу же создается функциональное изделие, например, столик, светильник или урна. Ранее SPAWN делали предметы в мастерской на заказ, новая площадка позволит производить их серийно. Покупатели смогут по каталогу выбрать стандартизированные изделия, обладающие минимальным экологическим и углеродным следом.

Благодаря в том числе Платформе университетского технологического предпринимательства SPAWN нашли инвестора, который вложился в открытие цеха. Новые производственные мощности (сегодня это 400 кв. м) должны позволить Spawn выйти на показатели 8 тонн отходов и 10 тонн изделий в месяц. В планах компании также партнерство с «Невским экологическим оператором».

«Для нас, как для компании, это открытие — большой шаг в чистое и светлое будущее для нашей страны и мира. Мы мечтаем открыть филиалы в регионах. Там уже есть запросы. Но нам нельзя было перескочить сразу от мастерской в регион. Нам нужно сначала отладить линию, оптимизировать ее. И этим мы сейчас будем заниматься» — говорит Дарья Токарева.

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