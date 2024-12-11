d-tatarinov 11 декабря 2024, 12:10 Транспорт, спецтехника и логистика
На «Тверском механическом заводе электротранспорта» начали сборку трамваев «Витязь-М» для Самары!Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Поставка в город — до 31 января 2025 года. Совсем скоро начнем производство целого прайда «Львят» по соглашению с АО «СберЛизинг».
Современный и надежный транспорт заполонит улицы славного города и обеспечит комфортные поездки местных жителей. Ждём этот момент!
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Источник: https://t.me/pc_transportsystems
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