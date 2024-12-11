На «Тверском механическом заводе электротранспорта» начали сборку трамваев «Витязь-М» для Самары!

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Поставка в город — до 31 января 2025 года. Совсем скоро начнем производство целого прайда «Львят» по соглашению с АО «СберЛизинг».

Современный и надежный транспорт заполонит улицы славного города и обеспечит комфортные поездки местных жителей. Ждём этот момент!

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