В «Росатоме» начато производство порошков для 3D-печати из сплавов титана

На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Удмуртская Республика) запущено производство титановых порошков для 3D-печати по технологии селективного лазерного плавления — SLM. Новое производство — важный этап в развитии бизнес-направления «Аддитивные технологии» в Топливном дивизионе «Росатома», оно позволит обеспечить отечественными материалами растущие мощности 3D-печати в стране.

«Повышение доступности и качества материалов и оборудования для 3D-печати приведет к новому витку развития российской промышленности — замене традиционных методов изготовления узлов и деталей на трехмерную печать, повышению их технологичности, конструкционной оптимизации. Это позволит осуществить переход отечественной промышленности от изготовления единичных металлических изделий к серийному аддитивному производству. В нашей стране есть конкретные примеры, когда благодаря внедрению аддитивных технологий затраты на производство сокращаются практически вдвое, а вывод на рынок новых продуктов ускорится почти вдвое», — отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.

«Сегодня мы формируем ключевые элементы новой аддитивной отрасли страны. По оценкам экспертов к 2030 году общий объем рынка металлических порошков для 3D-печати в России может вырасти до 80 тонн в год. Сейчас заложенные мощности позволяют ЧМЗ производить титановые порошки в объеме значительно большем, чем способен потреблять рынок в горизонте нескольких лет. Также ЧМЗ полностью обеспечивает промышленность проволочными материалами для 3D-печати из титановых сплавов. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что на сегодня вопрос импортозамещения титановых материалов для аддитивных технологий закрыт», — отметила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова.

«С пуском производства металлопорошковых композиций ЧМЗ подтверждает свой статус производителя материалов для технологического прогресса. Сегодня мы расширяем национальную базу материалов для аддитивных технологий. Титановые порошки — это только начало эры порошковой металлургии для 3D-печати на ЧМЗ. В перспективе — создание участка широкого профиля для аддитивных технологий, с освоением порошков из уникальных жаростойких сталей и сплавов на основе никеля, кобальта и других легирующих элементов», — отметил на церемонии пуска производства генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

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