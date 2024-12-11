Пассажирское судно «Иния» проекта 04860.1 передано заказчику

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Судно построено компанией «Ушаковские верфи» по проекту НИПТБ «Онега» (входит в ОСК) для Комитета по туризму Псковской области.

Как сообщили морскому блогеру Виктории Корабеловне в НИПТБ «Онега», заказчик принял новое судно.

Напомним, строительство судна на ООО «Ушаковские верфи» началось в январе 2023 года. Ходовые испытания судна завершились в феврале 2024 года. «Иния» будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области.

Назначение судна — перевозка до 54 пассажиров (включая двух человек с ограниченными возможностями). Архитектурно-конструктивный тип — судно закрытого типа со сплошной надстройкой с увеличенной обзорностью за счет системы профилей и остекления, прямым наклонным форштевнем и транцевой кормой, с постом управления судном в носу, машинным отделением в корме и пассажирским салоном в средней части судна.

Класс судна — «+Р1,2 А» Российского Классификационного Общества (РКО). Район плавания — водные бассейны разряда «Р» с высотой волны 1%-ной обеспеченности не более 1,2 м, при скорости ветра в порыве до 17 м/с и скорости течения не более 6 км/ч. Температурный режим эксплуатации: — температура воды от плюс 1 С до плюс 25 С; - температуры наружного воздуха от минус 5 С до плюс 25 С.

Недавно в рамках спецпроекта «Судостроительные заводы России» Виктория Корабеловна посетила «Ушаковские верфи», где побывала на производственной площадке и осмотрела речное судно «Иния».

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