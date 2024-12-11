В Башкирском селе Бижбуляк открыт производственный участок швейного предприятия «Дельта»

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11 декабря в селе Бижбуляк состоялась церемония запуска производственного участка швейного предприятия «Дельта».

Технологический комплекс создали в рамках реализации приоритетного инвестпроекта, который одобрили на заседании «Инвестчаса» в декабре 2022 года. На эти цели направили порядка 100 млн рублей. Цех в Бижбуляке стал третьей производственной площадкой компании «Дельта», которая уже выпускает спецодежду в Уфе и Мелеузе. На новом участке будут трудиться около 100 специалистов.

Всего швейное предприятие «Дельта» выпускает 150 тысяч комплектов спецодежды в год, которую поставляют заказчикам из 50 регионов России. В числе компаний-партнёров — ведущие отечественные промышленные гиганты в сфере нефтедобычи и переработки, химической отрасли, энергетическом комплексе.

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

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