В Санкт-Петербурге продолжается обновление парка городского электротранспорта. Российский разработчик и производитель систем связи «Мультиком» отгрузил очередную партию специализированных переговорных комплексов «Водитель-Пассажир» «Максифон» MXF-DSbp для оснащения низкопольных троллейбусов «Пересвет Т» (модель 5270Т), выпускаемых научно-производственным комплексом «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ».

Ранее переговорные устройства «Максифон» MXF-DSbp уже поставлялись для троллейбусов производства «Транс-Альфа». При этом разработка «Мультиком» не привязана к одной модели подвижного состава: благодаря универсальной конструкции комплекс может применяться в троллейбусах, автобусах, трамваях и автомобилях.

Инклюзивность нового поколения

Троллейбус «Пересвет Т» оснащается тяговыми аккумуляторами энергоемкостью 62 кВт·ч и способен проходить до 30 км в автономном режиме. Низкопольная конструкция, система книлинга, аппарель и специально предусмотренная зона для маломобильных пассажиров делают модель приспособленной для перевозки людей с ограниченной мобильностью.

Чтобы обеспечить полноценную двухстороннюю связь маломобильных пассажиров, включая людей на инвалидных колясках, слабовидящих, пожилых пассажиров и другие категории МГН, с водителем, для подвижного состава поставляются российские блоки громкоговорящей связи «Максифон» MXF-DSbp.

Комплекс предназначен для оперативной двухсторонней громкоговорящей связи водителя с маломобильным пассажиром непосредственно из салона транспортного средства. Система состоит из двух согласованных блоков — устройства в кабине водителя и пассажирского устройства в салоне. Благодаря дуплексному режиму водитель и пассажир могут вести полноценный разговор.

Особое внимание уделено доступности пассажирского переговорного устройства. На его лицевой панели размещены тактильная надпись, выполненная шрифтом Брайля, контрастная пиктограмма, кнопка «ВЫЗОВ» и светодиодная индикация состояния связи.

При коротком нажатии кнопки пассажиром вызов поступает в кабину водителя, после чего открывается голосовой канал. Вызов может быть инициировани в обратном направлении — водитель самостоятельно активирует переговорное устройство в салоне.

Российское оборудование для эксплуатации на транспорте

Оба переговорных блока «Максифон» MXF-DSbp выполнены в стальных антивандальных корпусах со степенью защиты IP54. Рабочий диапазон температур составляет от −20 до +50 °C, а габариты каждого блока — 140×107×28 мм.Комплекс питается от бортовой сети постоянного тока напряжением 24 В. Выходная мощность составляет 1 Вт при уровне звукового давления 95 дБ, рабочая полоса частот — 200-5000 Гц. Для соединения устройств используется четырехпроводная схема. Предусмотрена регулировка громкости динамика и чувствительности микрофона.

Водитель также может временно отключить свой микрофон во время разговора. При этом светодиодный индикатор меняет цвет с зеленого на красный, а повторное нажатие возвращает устройство в обычный режим. Продолжительное нажатие завершает сеанс связи.

Очередная поставка переговорных комплексов «Максифон» MXF-DSbp для троллейбусов «Пересвет Т» — еще один пример применения серийно выпускаемого российского оборудования в современном городском пассажирском транспорте. Предыдущие поставки для троллейбусов «Альфатранс» и возможность применения комплекса на различных видах транспорта расширяют сферу использования российской разработки.

Использование отечественных систем связи позволяет одновременно решать задачи доступности транспортной среды и локализации компонентов подвижного состава.