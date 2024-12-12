К испытаниям готов!

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На прошлой неделе представителям треста «Сургутнефтеспецстрой» был отгружен шарнирно-сочлененный самосвал Тонар Т-35 для проведения эксплуатационных испытаний. Техника предназначена для перевозки сыпучих грузов и грунта в сложных дорожных условиях и условиях бездорожья на объектах строительства ПАО «Сургутнефтегаз».

В течение полугода будет проведена проверка работоспособности самосвала, оценены его рабочие характеристики, а также удобство проведения технического обслуживания.

Целью испытаний является возможность замещения аналогичной техники импортного производства.

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