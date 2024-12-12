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d-tatarinov 12 декабря 2024, 18:25 Транспорт, спецтехника и логистика

К испытаниям готов!

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На прошлой неделе представителям треста «Сургутнефтеспецстрой» был отгружен шарнирно-сочлененный самосвал Тонар Т-35 для проведения эксплуатационных испытаний. Техника предназначена для перевозки сыпучих грузов и грунта в сложных дорожных условиях и условиях бездорожья на объектах строительства ПАО «Сургутнефтегаз».

В течение полугода будет проведена проверка работоспособности самосвала, оценены его рабочие характеристики, а также удобство проведения технического обслуживания.

Целью испытаний является возможность замещения аналогичной техники импортного производства.

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Источник: https://tonar.info/company/news/k-ispytaniyam-gotov-/

Московская обл, д. Губино, ТОНАР
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.12.2420:21:15

    Вроде КАМАЗ тоже сочленённый самосвал где-то показывал, если я ничего не путаю. Но в этом вопросе лично у меня надежды на Тонар больше. Нужная техника — столько строек в стране!

    Интересно ещё и то, насколько машина локализована, что там с происхождением комплектующих.

    Отредактировано: Badassgoliath~20:23 12.12.24
    #1293807
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