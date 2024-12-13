Самый длинный мост Кировской области обрёл вторую молодость

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кировской области отремонтировали самый длинный мост, располагающийся на трассе Киров — Советск — Яранск и связывающий Киров, Советский, Пижанский и Яранский районы. По этому же мосту можно выехать в направлении Нижегородской области, Татарстана и Марий Эл. По мосту проходят рейсовые и школьные автобусы.

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Длина объекта составляет чуть более 600 метров. Построен он был свыше 30 лет назад — в 1990 году. С момента ввода в эксплуатацию мост не обновлялся. В результате нарушилась гидроизоляция, а также системы водоотвода, что, в свою очередь, сказалось на состоянии пролётных строений и опор, снизилась удерживающая функция ограждений, а покрытие стало неровным и потрескалось. Кроме того, стали разрушаться бетонные ступени на лестничных сходах.

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В 2023 году состояние мостового перехода удалось отчасти стабилизировать за счёт планово-предупредительных работ, однако для безопасного использования объекта этого оказалось недостаточно. Чтобы улучшить транспортно-эксплуатационное состояние, было принято решение о проведении реконструкции.

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Ремонтные работы продолжались в течение восьми месяцев и завершились к 11 декабря. За это время на мосту было заменено асфальтобетонное покрытие, приведены в нормативное состояние пролёты, заменена гидроизоляция и опорные части, а также восстановлены регуляционные сооружения.

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