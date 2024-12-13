В Волгоградской области после капитального ремонта открыли детскую школу искусств

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В Михайловке после завершения капитального ремонта вновь начала работать детская школа искусств, модернизация которой стала возможна благодаря региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Согласно информации администрации Волгоградской области, в обновленном здании полностью отремонтированы кровля и фасад, а также модернизированы системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления.

Во время ремонта выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены входные группы и оконные блоки, установлены новые системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Капитальный ремонт создал комфортные условия для проведения концертов, выставок и обучения по таким направлениям, как: «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Хореография» и «Театральное искусство».

Отметим, что с 2020 года в Волгоградской области активно работает система по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В рамках нацпроектов и госпрограмм были оснащены 12 детских школ искусств (по две в Волгограде и Волжском, а также школы в Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, в Быковском, Палласовском, Светлоярском и Суровикинском районах) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В регион поступило более 200 музыкальных инструментов, свыше 600 единиц оборудования и около 700 учебных материалов. Модернизация домов культуры, библиотек, музеев и театров продолжается.

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