Южно-Уральская дирекция тяги получила 19 тепловозов новых серий

© gudok.ru

Как сообщил главный инженер Южно-Уральской дирекции тяги, за 11 месяцев дирекция получила 19 ­магистральных и маневровых тепловозов ­новых серий, до конца года ожидается поставка ещё двух маневровых локомотивов.

Использование магистрального локомотива 2ТЭ25Км позволяет работать на участках со сложным рельефом, с повышенной весовой нормой грузовых поездов, ведёт к росту производительности парка. Увеличенную мощность имеют и новые маневровые тепловозы, что даёт возможность перерабатывать больше вагонов.

Новые серии гораздо надёжнее в работе. За 10 месяцев на новых тепловозах 2ТЭ25Км зарегистрировано 68 отказов техсредств против 124 на локомотивах серии 2ТЭ10. У новых маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ — 2 отказа против 133 у ЧМЭ3.

Экономия дизтоплива от внедрения энергоэффективных тепловозов в грузовом движении составляет 204,6 тонны. Экономия от использования новых маневровых тепловозов — 16,3 тонны.

В 2025 году планируется увеличить поставки. Южно-Уральская дирекция ожидает 16 тепловозов 2ТЭ25Км в депо Оренбург, 16 маневровых ТЭМ18ДМ в депо ­Карталы, 9 маневровых ТЭМ14 в депо Курган и Карталы, 2 маневровых ТЭМ14М в депо Челябинск.

Надеемся, что все планы уральских железнодорожников будут реализованы. ­

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈