Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде в Румынии

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В Румынии подвели итоги 21-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали.

В ходе олимпиады ребята выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Они также проводили междисциплинарные исследования.

На Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Румынии золотые медали получили: Илья Бинкин (Самарский региональный центр для одаренных детей, г. Самара); Роберт Битлев (лицей № 533 Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга); Глеб Артамонов (школа № 1568 имени Пабло Неруды, г. Москва).

Серебряных медалей удостоены Тимофей Миронюк (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный Московской области); Вячеслав Куртенок (лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, г. Москва).

Школьники не старше 15 лет проходили тестовый, теоретический и экспериментальный туры, на которых участники показали свои знания по физике, химии и биологии.

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