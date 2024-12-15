Ростовский производитель птицы увеличил объемы производства на 25%

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Семикаракорский птицеперерабатывающий комбинат в Ростовской области увеличил объемы производства на 24,9% благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда»

На предприятии была реализована программа, направленная на выявление и снижение потерь на всех этапах производства — от приема сырья до отгрузки готовой продукции. Сотрудники комбината прошли обучение по методам бережливого производства.

В ходе диагностики было выявлено более 20 проблем, таких как неэффективные перемещения, недозагрузка оборудования и частые остановки.

«Были найдены инновационные решения, в том числе новый разделитель для сортировки птицы, который ускоряет фасовку», — рассказал директор предприятия Владимир Волченков.

Также были разработаны стандарты операционных процедур и внедрена система мониторинга производственного процесса. В результате время выполнения процессов сократилось на 15%, а объем незавершенного производства снизился на 17,6%.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Ростовской области с 2019 года. В следующем году он станет частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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