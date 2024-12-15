ЧерМК запустил цифровой инструмент собственной разработки для установок непрерывной разливки стали

Череповецкий меткомбинат (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь») внедрил в сталеплавильном производстве систему автоматического изменения скорости разливки в зависимости от показаний непрерывного замера температуры металла в промежуточном ковше.

Разработчиками решения выступили сотрудники «Северсталь-инфокома» совместно с центром технологического развития металлургического производства и технологами ЧерМК. Сейчас система автоматического выбора скорости разливки в зависимости от показаний непрерывного замера температуры металла в промежуточном ковше введена в промышленную эксплуатацию.

«Сегодня в сталеплавильном производстве ЧерМК создана большая система цифровых инструментов, которые позволяют вести и контролировать производственные процессы с минимальным вовлечением человека. Мы внедряем цифровые модели, компьютерное зрение, калькуляторы на каждом переделе. Новая система — это один из примеров, — прокомментировал генеральный директор дивизиона „Северсталь Российская сталь“ и ресурсных активов Евгений Виноградов. — Ранее оператор установки непрерывной разливки стали самостоятельно подбирал скорость разливки в соответствии с операционной картой. Теперь это делает непосредственно оборудование, опираясь на цифрового помощника. Новая система позволяет сократить время на разливку одной плавки на 5-10 минут и тем самым увеличить производительность оборудования. Кроме того, разработка дает возможность повысить стабильность технологии и обеспечить высокое качество продукции за счет исключения человеческого фактора».

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