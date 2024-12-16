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Великоросс 16 декабря 2024, 20:43 Детские сады и школы

В Кузбассе открыли школу на 200 мест для будущих аграриев

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 © horosho.info

Капитальный ремонт завершили в учебном заведении в поселке Ясная Поляна Прокопьевского округа. За шесть месяцев строители привели в порядок кровлю, фасад, инженерные сети, а также обновили внутреннюю отделку помещений.

В списке предметов у старшеклассников будут агроэкология, агротехника, агробиология, агроинженерия, а также ландшафтный дизайн. Полученные на уроках знания школьники смогут применять во время учебно-производственной практики на предприятиях.

 © horosho.info

 © horosho.info

 © horosho.info

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Источник: https://horosho.info/2024/12/16/v-k...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Кемеровская область
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