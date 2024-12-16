В Кузбассе открыли школу на 200 мест для будущих аграриев

© horosho.info

Капитальный ремонт завершили в учебном заведении в поселке Ясная Поляна Прокопьевского округа. За шесть месяцев строители привели в порядок кровлю, фасад, инженерные сети, а также обновили внутреннюю отделку помещений.

В списке предметов у старшеклассников будут агроэкология, агротехника, агробиология, агроинженерия, а также ландшафтный дизайн. Полученные на уроках знания школьники смогут применять во время учебно-производственной практики на предприятиях.

© horosho.info

© horosho.info

© horosho.info

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