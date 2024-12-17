Тяжелый беспилотник ВТ-440м первым в России получил сертификат летной годности

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Росавиация выдала первый в истории агентства сертификат летной годности на беспилотное воздушное судно вертолетного типа массой более 30 кг БВС ВТ-440м, разработанное петербургским предприятием «Радар ммс».

Выданный сертификат летной годности подтверждает, что воздушное судно соответствует требованиям Федеральных авиационных правил. Документ является допуском для выполнения полетов конкретному БВС и дает право находиться в общем воздушном пространстве, исходя из его технических характеристик.

Буква «м» в названии вертолёта означает «модернизированный»: на новую версию ВТ-440 ставится более мощный двигатель, ПО дополняется нейронной сетью для предиктивного анализа отказов ответственных узлов и механизмов, добавляются дополнительные бортовые системы. Максимальная взлётная масса беспилотника увеличилась до полутонны, что позволяет существенно расширить номенклатуру перевозимых грузов.

Именно такие беспилотные воздушные суда предприятие поставляет АО «ГТЛК» по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Кроме того, именно на БВС ВТ-440м впервые в истории гражданской авиации в России будет проводиться обучение лидерной группы внешних пилотов-инструкторов. «Благодаря проделанной работе Росавиации стало возможным эксплуатировать беспилотные воздушные суда взлетной массой свыше 30 килограммов.

В следующем мы году планируем получить сертификаты летной годности еще на шесть машин, беспилотных воздушных судов вертолетного типа. Также в этом году мы собираемся подать заявку на сертификацию типовой конструкции беспилотного воздушного судна вертолетного типа», — отметил директор комплекса беспилотных авиационных и морских систем компании АО «НПП «Радар ммс» Василий Анцев.

Документ был выдан после успешного завершения серии испытаний, подтверждающих безопасность и надежность аппарата. Это важный шаг в развитии беспилотных авиационных систем в нашей стране.

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