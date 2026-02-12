Сотрудники ОДК-Пермские моторы и ОДК-Авиадвигатель (входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) разработали новую конструкцию кронштейнов крепления топливных коллекторов авиационного двигателя ПС-90А. Ввод разработки в серийное производство позволил улучшить работу силовой установки.

При длительной эксплуатации двигателя ПС‑90А возникает износ деталей подвижных соединений топливных коллекторов камеры сгорания — кронштейнов, сферических втулок и колодок. Это приводит к увеличению зазоров и, как следствие, повышению вибрационных напряжений в трубопроводах, что может влиять на работу авиационного двигателя.

Специалисты предприятий ОДК-Пермские моторы и ОДК-Авиадвигатель проработали ряд конструктивных решений, на основе которых были представлены несколько вариантов новых конструкций кронштейнов крепления топливных коллекторов. Их эффективность проанализировали в ходе сравнительных расчетов, исследований и стендовых испытаний. В результате была создана оптимальная конструкция, которая учитывает свойства металлических элементов: гибкость, упругость, способность к подавлению нежелательных колебаний.

«Новая конструкция кронштейнов крепления топливных коллекторов состоит из набора прямолинейных отрезков металлического каната, соединенных крепежными кронштейнами. Так как в ней отсутствуют подвижные соединения, то исключается износ этих элементов. После успешной подконтрольной эксплуатации на серийных двигателях новая конструкция внедрена в серийное производство и будет применяться при ремонте двигателей ПС‑90А и ПС‑90А‑76. Также на разработку получен патент», — отметил начальник отделения камер сгорания ОДК-Авиадвигатель Алексей Сипатов.

Разработка коллектива специалистов ОДК-Авиадвигатель и ОДК‑Пермские моторы победила в конкурсе на соискание премии имени П.А. Соловьева в номинации «Лучшая опытно-конструкторская разработка».