d-tatarinov 18 декабря 2024, 17:20 Транспорт, спецтехника и логистика
17 автобусов большого класса марки КАМАЗ приобретены в рамках инвестиционного проекта.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На центральной площади Махачкалы прошла презентация новых пассажирских автобусов КАМАЗ
17 автобусов большого класса марки КАМАЗ приобретены в рамках инвестиционного проекта.
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов проехал символические первые метры за рулём одного из них и поделился впечатлениями: комфортное кресло, удобная автоматическая коробка передач, система кондиционирования, восемь видеокамер, которые позволяют водителю контролировать ситуацию в салоне.
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Источник: https://vk.com/kamaz_officialgroup
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