На центральной площади Махачкалы прошла презентация новых пассажирских автобусов КАМАЗ

17 автобусов большого класса марки КАМАЗ приобретены в рамках инвестиционного проекта.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов проехал символические первые метры за рулём одного из них и поделился впечатлениями: комфортное кресло, удобная автоматическая коробка передач, система кондиционирования, восемь видеокамер, которые позволяют водителю контролировать ситуацию в салоне.

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