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Великоросс 18 декабря 2024, 18:06 Производство

Производство водосточных систем открыто на предприятии «Электросталь»

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 © vo.rbc.ru

Вологодский завод «Электросталь» открыл 3 новые производственные линии и газовую котельную на 400 кВт, сообщает предприятие.

«Состоялось открытие новых прокатных линий для изготовления водосточных систем в рамках инновационного проекта «Расширение производства водосточных систем», — говорится в сообщении.

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Источник: https://vo.rbc.ru/vo/18/12/2024/676...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Вологодская область
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