Производство водосточных систем открыто на предприятии «Электросталь»

© vo.rbc.ru

Вологодский завод «Электросталь» открыл 3 новые производственные линии и газовую котельную на 400 кВт, сообщает предприятие.

«Состоялось открытие новых прокатных линий для изготовления водосточных систем в рамках инновационного проекта «Расширение производства водосточных систем», — говорится в сообщении.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈