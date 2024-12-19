Новый цех появился на территории индустриального парка «КурганЭнергомаш»

«КурганЭнергомаш» — один из пяти действующих индустриальных парков в Курганской области. Он открылся в 21 году. На днях здесь завершилось строительство нового цеха для промышленного предприятия «Зауральская сталь». Всего на площадях «КурганЭнергомаш» работает шесть резидентов. Расплавленный металл из ковша заливают в форму. И это только часть технологического процесса изготовления литья.

Алексей Ставцев, резидент индустриального парка «КурганЭнергомаш», директор предприятия «Зауральская сталь»:

— Мы выпускаем стальную заготовку для фланцев шаровых кранов. Наша компания быстро развивается. Хочу поблагодарить губернатора Курганской области за меры поддержки. В частности, мы получили субсидии на новое оборудование и за создание сети индустриальных парков. Я считаю, что это очень важно для нас, для новых предприятий в Курганской области.

Для расширения производства требуются дополнительные площади.

Алексей Ставцев, резидент индустриального парка «КурганЭнергомаш», директор предприятия «Зауральская сталь»:

— Уже все предусмотрено для нашего производства, притянули пять мегаватт, хорошие подъездные пути, площадь АБК, новая столовая. Все бытовые условия для сотрудников.

Сейчас в старом цехе в месяц выпускается порядка тысячи тонн литья. В новом — объемы увеличатся вдвое. Появятся новые рабочие места.

Сергей Каптёл, начальник литейного цеха предприятия «Зауральская сталь»:

— На данной площадке будет гораздо комфортнее работать, легче. В цех можно установить еще допборудование, что позволит нам увеличить количества выпуска продукции.

Артем Сидельников на предприятии с 2018 года. Начинал оператором штамповочного оборудования. Сейчас заливщик металла.

Артем Седельников, заливщик металла литейного цеха:

— Устраивает зарплата, доход и плюс сетка идет. Начали чугун даже заливать, раньше не было. Сейчас начинаем лить чугун. Отдых, конечно, есть с семьей в парки ездим, все есть для отдыха, есть новые площадки, все благоустроено.

Средняя зарплата у работников литейного цеха 85 тысяч рублей. Мужчины говорят: деньги хорошие, а значит оставлять семью и уезжать в другой регион на заработки нет никакой необходимости.

Никита Колов, мастер литейного участка:

— В этом году индексация зарплаты была уже 2 раза. Зарплата растет, потому что производство развивается. Здесь все условия есть, стабильный заработок работа, зачем куда-то уезжать, если здесь можно жить и зарабатывать.

Сейчас на территории пяти индустриальных парков свое производство разместили 40 резидентов. Организовано больше тысячи шестисот рабочих мест. Всего в планах создание 13-ти таких техноплощадок.

Сергей Доронин, руководитель индустриального парка «КурганЭнергомаш»:

— Есть такое мнение, которые я услышал со стороны приезжающих к нам гостей из соседних регионов, они высоко оценили сеть индустриальных парков, которая есть у нас, потому что это колоссальный ресурс для промышленности и возможность развиваться нашим промышленным предприятиям и новым резидентам, которые планируют строить бизнес, приехав к нам в Курганскую область.

Привлекает инвесторов и широкий спектр мер господдержки, которые действуют в Курганской области. Кроме налоговых льгот, резиденты могут брать оборудование в лизинг.

Сергей Доронин, руководитель индустриального парка «КурганЭнергомаш»:

— Такое быстрое масштабирование резидентов, которые работают у нас в индустриальном парке во многом предопределило то, что они пользовались мерами поддержки в нашем регионе. Они сразу масштабно, смело, так сказать, строили свои планы развития и вкладывали средства в оборудование и расширяли свои производства.

К слову, размер инвестиций в основной капитал уже превысил 9 миллиардов рублей. Развитие промышленности положительно влияет на экономику Курганской области. Способствует развитию и улучшению условий жизни в регионе в целом.

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