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termometrix 20 декабря 2024, 11:30 Видеоблог

Ход строительства аэропорта Грозный «Северный»

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После реконструкции он сможет обслуживать около 1,2 млн пассажиров в год и станет крупнейшим авиахабом Северного Кавказа.

Новая ВПП протяженностью 3 км 200 метров позволит принимать воздушные суда всех типов и выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки вместо прежних 14.

Работы идут по графику, сегодня готовность всей аэродромной инфраструктуры превышает 50%. На объекте задействованы 361 человек и 142 единицы спецтехники.

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Источник: https://ok.ru/mintransrussia/topic/156405782546438

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