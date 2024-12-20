Ход строительства аэропорта Грозный «Северный»

После реконструкции он сможет обслуживать около 1,2 млн пассажиров в год и станет крупнейшим авиахабом Северного Кавказа.

Новая ВПП протяженностью 3 км 200 метров позволит принимать воздушные суда всех типов и выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки вместо прежних 14.

Работы идут по графику, сегодня готовность всей аэродромной инфраструктуры превышает 50%. На объекте задействованы 361 человек и 142 единицы спецтехники.

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