На Балтийском заводе заложили многофункциональное судно «Владимир Воробьев»

© paluba.media

На стапеле Балтийского завода ОСК состоялась церемония закладки атомно-технологического судна (МСАТО) «Владимир Воробьев» проекта 22770.

На церемонии присутствовали первый заместитель генерального директора АО «ОСК» Андрей Бузинов, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» (предприятие ГК «Росатом») Яков Антонов, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Прожерин Дмитрий Вадимович, руководитель ЦКБ «Айсберг» Рыжков Александр Вениаминович, генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов и вдова главного конструктора универсального атомного ледокола проекта 22220 Владимира Михайловича Воробьева — Тамара Барышева.

Контракт на строительство нового атомно-технологического судна Атомфлот и Балтийский завод подписали в мае 2024 года. Проект разработан ЦКБ «Айсберг». Планируемый срок сдачи — 2029 год. МСАТО обеспечит безопасную эксплуатацию атомного ледокольного флота: судно предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок атомных ледоколов проекта 22220 и строящегося ледокола «Россия» проекта 10510.

© paluba.media

А именно, для выгрузки отработанного и загрузки свежего ядерного топлива из реакторных установок обслуживаемых судов, приема, хранения и выдачи жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации судовых реакторных установок, а так же в процессе перегрузки ядерного топлива, выдержки отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточных тепловыделений и их загрузки в транспортные контейнеры для передачи на переработку, а также для дезактивация съемного оборудования судовых реакторных установок и перегрузочного оборудования.

Судно имеет неограниченный район плавания, оснащено дизельной энергетической установкой.

Новое судно получит имя Владимира Михайловича Воробьева (1940-2020) — российского инженера-конструктора. За годы деятельности Воробьевым спроектировано большое количество судов — он был главным конструктором универсального атомного ледокола проекта 22220, атомного лихтеровоза «Севморпуть», ПАТЭС «Волнолом» проекта 15250, стоял у истоков проектирования ПАТЭС «Академик Ломоносов» проекта 20870, возглавлял разработку проекта атомных ледоколов проектов 22220 и разработал технический проект атомного ледокола 10510 «Лидер».

Новое судно МСАТО предназначено для замены эксплуатирующегося на данный момент судна атомно-технологического обслуживания «Имандра» проекта 1948, которое введено в эксплуатацию в 1980 году.

Технические характеристики МСАТО проекта 22770:

Длина 158,8 метра

Ширина 26 метров

Осадка 7,5 метра

Мощность ГЭУ 9,28 МВт (на валах)

Водоизмещение 22 661 тонна

Скорость 12 узлов

Ледовый класс Arc5

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈