Воронежский «Молвест» запустил первую в стране линию производства белка для детского питания

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В России запущена первая линия производства базовых компонентов для детского и специализированного питания. На заводе группы компаний «Молвест» в Воронежской области начали выпускать концентрат мицеллярного казеина и изолят сывороточных белков — продукты, на 90% состоящие из чистого белка.

Модернизация производства была начата в январе 2023 года, когда запустили линию концентрата молочного белка. В тот момент вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев поручил продолжить совершенствование и достичь выпуска более сложного продукта — изолята.

Производственные мощности впечатляют: линия способна перерабатывать до 150 тонн обезжиренного молока в сутки, выдавая до 4,92 тонны концентрата. Ежегодно планируется выпуск более 17 тысяч тонн сухих молочных продуктов.

Кроме того, продолжается модернизация производства концентрата молочных белков, что увеличит объемы ещё на 80%. Это очередной шаг в расширении пищевой и специализированной продукции в России.

Ключевые достижения проекта:

Технологии адаптированы под российское сырье.

Освоено производство концентрата сывороточного белка с высоким процентом чистоты.

Выпущен мицеллярный казеин, закрывающий 40% потребности, ранее покрываемой импортом.

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