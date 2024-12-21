В Архангельской области открыли новое производство хлебобулочных изделий

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Компания «Мармезан Мытнинская», резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), запустила производство хлебобулочной продукции в Архангельской области. На реализацию проекта инвестор направил 23,9 млн рублей, благодаря чему было создано 56 рабочих мест.

«Мы выпускаем 35 видов хлебобулочных изделий общей мощностью до 7 тонн в сутки. Современное оборудование гарантирует стабильное качество продукции для жителей региона и создает новые возможности для бизнеса и поставщиков. Уверены, что наше производство укрепит продовольственную безопасность региона», — заявил директор компании Алексей Петровский.

Статус резидента компании помогло оформить Агентство регионального развития. Архангельская область занимает второе место по числу резидентов АЗРФ: в регионе зарегистрированы 248 компаний с общим объемом инвестиций 199,6 млрд рублей.

Резиденты региона получают:

компенсацию страховых взносов (75%) на 10 лет,

сниженный налог на прибыль (5% в первые 5 лет и 10% в следующие 5),

льготный налог на имущество (0,1% в первые 5 лет),

уменьшенные ставки УСН: 1% для «доходов» и 5% для «доходов-расходов».

В рамках режима АЗРФ в российской Арктике работают 884 резидента. Бизнес вложил 147 млрд рублей, создал 11,1 тыс. рабочих мест и реализовал 226 инвестиционных проектов в различных отраслях.

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